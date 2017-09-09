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09 Eylül 2017 16:11

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da sürücüsün direksiyon hakimiyettini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

09 Eylül 2017 16:11


Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı bağlı Akabe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 TS 550 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki sürücü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar ola yerinde çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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