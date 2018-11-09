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Otomobil devrildi: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü belirlemeyen 07 HZ 164 plakalı otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir bariyerleri yerinden söken otomobil taklalar atarak uçuruma yuvarlandı. Çevredekiler tarafından fark edilen kaza, 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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