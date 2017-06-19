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19 Haziran 2017 17:38

Otomobil köprüden uçtu: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu otomobil köprüden aşağı uçtu.

Otomobil köprüden uçtu: 8 yaralı

19 Haziran 2017 17:38

Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Siverek-Viranşehir karayolunun 20’nci kilometresi Yücelen Mahallesi yakınlarında Siverek yönüne hareket halindeki sürücüsü belirlenemeyen 63 EN 299 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine 5 metrelik Çamlı Çay köprüsünden aşağı yuvarlandı. Sazlık alana düşen otomobilde bulunan Ebru Denizli, Vedat Denizli, Hüzna Deniz, Abdulkadir Karakaya, Mehmet Karakaya, Gülistan Karakaya, Eyüp Akçiçek, Güler Salman yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslar ve sivil araçlarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza yapan otomobilin içerisinde mercimek hasadından dönen işçiler olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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