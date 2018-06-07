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07 Haziran 2018 13:40

Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

07 Haziran 2018 13:40


Edilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Necmettin Cevheri Bulvarı’nda bulunan alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Necmettin Cevheri Bulvarı alt geçidinde bir otomobil aynı şeritte seyreden Hamza H.’nin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpma sonucu yararlanan Hamza H. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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