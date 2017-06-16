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16 Haziran 2017 14:10

Otomobil şarampole uçtu: 2’si ağır 4 yaralı

Şanlıurfa Bozova karayolunda lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu, kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole uçtu: 2’si ağır 4 yaralı

16 Haziran 2017 14:10


Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa-Bozova karayolunun Tülmen kırsal mahallesi mevkinde meydana geldi. İddiaya göre Orhan D.’nin kullandığı seyir halindeki 34 ZT 739 plakalı otomobilin sağ arka lastiğinin patlaması sonucu otomobil şarampole uçtu. Fıstık ağaçlarına çarparak durabilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulanslarla kentin çevre hastanelerine kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.


Olay yerinde kazaya tanık olan vatandaşlardan Müslüm Çelik, “İlk başta bir patlama sesi geldi. Patlamanın ardından bir otomobilin şarampole uçtuğunu gördüm. Petrol çalışanları ile beraber kaza yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptık. Olay yerinde 4 yaralı vardı” şeklinde konuştu.




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