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Otomobil takla attı: 4 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 24. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin K.'nin kullandığı 34 BN 9090 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan Ebrar, Mustafa ve Melek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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