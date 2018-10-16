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Otomobil tıra çarptı: 4 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa - Akçakale karakolunun 8'inci kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 ZD 677 palalı otomobil, dönüş almaya çalışan 63 AAL159 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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