Otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Servet K.’nin kullandığı 27 LD 580 plakalı otomobili seyir halindeki Eyyüp F.’nin kullandığı 63 LK 704 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada yan yatan traktörün sürücüsü Eyyüp F. ile traktörün römorkunun içinde oturan Hatun F. ve otomobilin sürücüsü Servet K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.