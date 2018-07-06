Otomobil yayaya çarptı:1 yaralı

Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesin bağlı Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. Cumhuriyet caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kerem K.’ye (52) plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.