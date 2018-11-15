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Otomobilde buzağı ile yolculuk görenleri şaşırttı

Şanlıurfa’da bir otomobilde buzağı ile yapılan yolculuk görenleri şaşırttı.

Şanlıurfa'da bir otomobilde buzağı ile yapılan yolculuk görenleri şaşırttı.


Gaziantep - Şanlıurfa karayolunda sahibi tarafından otomobilin arka bölümüne konulan buzağı görenleri şaşırttı. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi mevkisinden kent merkezine doğru seyir halindeki otomobilde görülen buzağı, diğer sürücüleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Seyir halindeki başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde buzağı ile yolculuk yapan sürücünün rahat tavırları ise pes dedirtti.

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