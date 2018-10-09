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Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Şanlıurfa’da seyir halindeki bir otomobilin alev alev yanması kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobilin alev alev yanması kameraya yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücüsünün kendisini can havli ile dışarı attığı otomobil, çevredekilerin yardımı ile söndürülemeyince durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat sonra kontrol altına aldığı yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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