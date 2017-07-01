Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 10:04

Otomobilin arkasına bağlanan atın görüntüleri yürek sızlattı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir sürücünün otomobilin arkasına bağladığı atın görüntüleri yürek sızlattı.

Otomobilin arkasına bağlanan atın görüntüleri yürek sızlattı

01 Temmuz 2017 10:04


Atın yürek sızlatan görüntüleri Siverek-Çermik karayolunda seyir halindeki bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Çermik istikametine aracıyla seyir halindeki bir sürücü, bir atın otomobile bağlı halde koşturulduğunu görünce şaşkınlığa uğradı. Araçtakiler, o anları görüntüleri cep telefonu kamerasıyla an be an kaydetti.


Görüntülerde otomobilin çekici demirine bağlanan at, kavurucu sıcaklara rağmen seyir halinde giden aracın arkasından koşmaya çalışıyor. Atın yürek sızlatan haline aldırış etmeyen sürücü, trafikteki tehlikelere rağmen yoluna bu şekilde devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    44°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    44°C
  • Salı
    Sıcak
    44°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:02
  • Öğle :12:39
  • İkindi :16:32
  • Akşam :19:57
  • Yatsı :21:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!