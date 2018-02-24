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24 Şubat 2018 15:57

Otomobilin bagajında inşaat demiri taşıdı

Şanlıurfa’da bir otomobil sürücüsü kamyonla taşınması gereken inşaat demirlerini otomobile taşıyınca tehlikeye de davetiye çıkarttı.

Otomobilin bagajında inşaat demiri taşıdı

24 Şubat 2018 15:57

Otomobilinden taşan demir çubuklar bir vatandaşın başını az bir farkla sıyırırken, iki otomobil ise demir çubuklar nedeniyle kaza yaptı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Akçakale yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü bagajda inşaat demiri taşıdı. Otomobilin her iki yanından taşan demirler, diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Hiçbir önlem alınmadan taşınan demirlerin bir ucu refüje kadar uzanırken, diğer ucu ise yan taraftaki şeritte ilerleyen otomobillerin yolunu kapattı. O tehlikeli anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Işıklarda bekleyen bir kadının balını sıyırıp geçti


Otomobil trafikte ilerlerken çekimi yapanlar ise “Biraz daha uzatsaydı. Bir de dörtlüleri yakmış, çok güzel bir şey yapmış ya” diyerek tepki gösterdi. Işıklarda kısa bir süreliğine duran otomobil hareket edince refüjde oturan bir kadın demirlerden son anda kurtuldu. Demirleri son anda fark eden kadın, başını geriye doğru çekerek demirlerin yüzüne çarpmasından kıl payı kurtuldu.


Demirler kazaya neden oldu


Kavşağa giren otomobili fark eden bir sürücü son anda frene basınca kaza yaptı. Arkadan gelen başka bir otomobil, durmak zorunda kalan araca arkadan çarptı. Araçların kaza yapmasına neden olarak sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken kaydı alanlar ise” Yaptırdı kazayı, Allah belanı versin” diyerek tepki gösterdi. Otomobil daha sonra gözden kayboldu.




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