Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir lokantaya ekmek götüren bisikletli çocuğa karşı yönden gelen henüz sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.