Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesi’nde yaşandı. Ninesiyle birlikte yolda yürüyen 3 yaşındaki Eyyüp Sabri Yeşilkaya’ya, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Otomobil takla atarken çocuk ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.