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28 Mayıs 2018 13:25

Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

28 Mayıs 2018 13:25


Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, ara yoldan caddeye girmeye çalışan Süleyman D. idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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