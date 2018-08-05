Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sokakta oynayan Suriyeli Ahmet Salih’e (7) çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun cesedi, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Küçük çocuğun cesedi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.