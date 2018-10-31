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Otomobilin çarptığı Suriyeli öldü

Şanlıurfa-Mardin karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Cebrail El İbrahim (39), sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Harran Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan İbrahim'in cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Otopsi işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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