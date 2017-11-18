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18 Kasım 2017 16:02

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

18 Kasım 2017 16:02


Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesinde meydana geldi. Osmangazi Caddesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Leman D. (81) sürücüsü belirlenemeyen 34 YP 3176 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılarak yaralanan yaşlı kadın, vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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