Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesinde meydana geldi. Osmangazi Caddesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Leman D. (81) sürücüsü belirlenemeyen 34 YP 3176 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılarak yaralanan yaşlı kadın, vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.