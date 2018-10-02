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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Hamit Urfalı (44) yönetimindeki 63 LM 564 plakalı motosiklet ile sürücüsü tespit edilemeyen 63 AC 970 plakalı otomobil ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Urfalı, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hayatını kaybeden Hamit Urfalı'nın cenazesi ise otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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