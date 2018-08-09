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09 Ağustos 2018 14:10

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

09 Ağustos 2018 14:10


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Y. yönetimindeki 38 FN 241 plakalı otomobil ile Halil P. yönetimindeki 27 AAK 744 plakalı motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Halil P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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