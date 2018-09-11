Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobille motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesinin Akçakale Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerin ve plakaları öğrenilemeyen otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.