Otomobille sığmayan gençler çareyi bagajda buldu

Edinilen bilgiye göre, bir grup genç asker uğurlaması için Karaköprü ilçesinden Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne gitmek için bir araya geldi. Toplanan grup, iddiaya göre otomobille sığmayınca çareyi bagajda buldu. Otomobilin içerisinde ve bagajda yolculuk yapan gençler, zaman zaman tehlikeli hareketler de yaparak olası bir kazaya davetiye çıkardı. Yaşanan bu ilginç anlar, trafikte ilerleyen başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, otomobilin trafikte ilerlediği ve bagajda 3 kişinin oturarak yolculuk ettiği görülüyor.