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27 Ağustos 2018 22:22

Otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde iki otomobili çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

27 Ağustos 2018 22:22


Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Kalecik kırsal mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hakan C. yönetimindeki 21 EP 621 plakalı otomobil ile Cevher Ç. idaresindeki 63 ED 951 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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