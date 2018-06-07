Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 12:55

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandıKaza, Siverek - Viranşehir karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

07 Haziran 2018 12:55

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı


Kaza, Siverek - Viranşehir karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Viranşehir istikametine ilerleyen Adnan A. yönetimindeki 07 F 9127 plakalı otomobil, Siverek istikametine seyir halinde bulunan Ramazan B. yönetimindeki 63 ED 377 plakalı otomobil ile ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yücelen kırsal Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan İrfan Ağırtaş ile Veysi Bakır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Yaralılardan Ramazan ve Veysi Ağırtaş’ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç