Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Kaza, Siverek - Viranşehir karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Viranşehir istikametine ilerleyen Adnan A. yönetimindeki 07 F 9127 plakalı otomobil, Siverek istikametine seyir halinde bulunan Ramazan B. yönetimindeki 63 ED 377 plakalı otomobil ile ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yücelen kırsal Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan İrfan Ağırtaş ile Veysi Bakır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Yaralılardan Ramazan ve Veysi Ağırtaş’ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı