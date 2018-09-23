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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik - Nizip karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Osman T. yönetimindeki 06 BV 3799 plakalı otomobil, Cebrail D. idaresindeki 27 EF 363 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan İpek (11), Mehmet (14), Ümit (36) ile İbrahim T. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar, yolda diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Polisin güvenlik önlemi aldığı yolda, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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