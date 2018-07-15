Oynadığı maytaplar parmaklarını parçaladı

Olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Tatburç kırsal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Adem K. (22) bir deste maytap alıp kırsal mahalleye götürdü. Elinde tuttuğu maytapların birinin fitilini yakmaya çalışan şahıs, bir anlık dalgınlık sonucu diğer maytapları da tutuşturdu. Büyük bir gürültüyle patlayan maytaplar, şahsın 4 parmağını parçalarken yüzünün bir kısmının da yanmasına neden oldu. Olay yerine giden ambulansla Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahıs, parmaklarından ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen şahsın parmakları da dahil kolunun dirsek kısmına kadar ciddi bir şekilde yaralandığı öğrenildi.

"Maytap satışları yapılmamalı”

Maytap satışlarının yapılmaması gerektiğini belirten vatandaşlardan Mehmet Culban, "Bu maytaplar çok zararlıdır. Bu tür olaylara çok şahit olduk. Bu maytapları satan arkadaşlara seslenmek istiyorum. Bunların satışı doğru değildir. Kar amacı ile satarken kendi çocuklarının da olduğunu düşünsünler. Kesinlikle satışı yapılmamalı. Satışını yapanları da yadırgıyorum. Ayrıca patlatılan maytapların sesi de çevreye ciddi şekilde rahatsızlık veriyor” diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.