Oyuncak bebek en iyi kısa film seçildi

Ceylanpınar Belediyesi'nin sponsorluğunda çekilen ve Serdal Altun imzası taşıyan "Oyuncak Bebek" Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde en iyi kısa film seçildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) ev sahipliğinde Hazreti Mevlana, Yunus Emre, Şeyh Edebali, Şeyh Şaban-ı Veli, Muhammed Üftade, Ahmet Yesevi ve Yahya Şirvani temasıyla bu yıl beşincisi düzenlenen festival en iyi 7 senaryo ve en iyi 7 kısa film finalde yarıştı. Kısa film kategorisinde "Oyuncak Bebek" ile yönetmen yönetmen Serdal Altun birinci, "Kırmızı Başlıklı Kız" ile yönetmen Melisa Tuğrul ikinci, "Derin" ile yönetmen Kaldykoz Rakymzhan üçüncü, "Miğfer" ile yönetmen Ramazan Kılıç da dördüncü oldu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası binasında düzenlenen ödül gecesine Bursa Valisi İzzettin Küçük, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, yönetmenler ve çok sayıda davetli katıldı.