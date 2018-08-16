Oyuncak Bebek en iyi kısa filme aday gösterildi

Yönetmenliğini Serdal Altun’un, sponsorluğunu Ceylanpınar Belediyesi’nin yaptığı Ceylanpınar’da çekilen kurşun isabet etmiş küçük mülteci bir kızın yaşadığı travma ile beraber oyuncak bebeğine bir mezar yapma hikayesini anlatan Oyuncak Bebek İzmir Artemis Film Festivali’nde en iyi kısa filme aday gösterildi.

İzmir Valiliği, Kültür Turizm İl Müdürlüğü ve ASİTEM (Sinema ve televizyoncular Meslek Birliği)’in ortak düzenlediği, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği, Başbakanlık Tanıtım Fonu ve Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla organize edilen İzmir Artemis Film Festivali 27-31 Ağustos tarihlerinde İzmir’de yapılacak. Yapılan binlerce başvuru arasından Oyuncak Bebek finale kalmayı başardı. Oyuncak Bebek birinci olmak için diğer 10 filmle yarışacak. Sektördeki mevcut yarışmalara farklı bir soluk getirmek için ‘Türkiye’nin Oscar’ı’ olarak konumlandırılan, gişe filmlerinin yarışacağı İzmir Uluslararası Artemis Film Festivali’nde en iyilere halk karar verecek. Sinema kökenli sanatçılar, gazeteciler, iş adamları, sinema yazarları ve farklı branşlardan yer alacak sanatçıların oluşturacağı seçici jüri, ön elemeyi yaptıktan sonra, internet üzerinden tüm Türkiye’nin katılabileceği halk oylamasında, Türk Sineması’nın en iyileri belirlenecek.