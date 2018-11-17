Yönetmenliğini Serdal Altun'un, sponsorluğunu ise Ceylanpınar Belediyesi'nin yaptığı Oyuncak Bebek kısa filmi ödüle doymuyor.

Yönetmenliğini Serdal Altun'un, sponsorluğunu Ceylanpınar Belediyesi'nin yaptığı Ceylanpınar'da çekilen kurşun isabet etmiş küçük mülteci bir kızın yaşadığı travma ile beraber oyuncak bebeğine bir mezar yapma hikayesini anlatan Oyuncak Bebek'e bir ödül de Gaziantep'ten geldi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen 4. Altın Baklava Film Festivali sona erdi. Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan ve Azerbaycan'dan da katılımın olduğu festivalde 74 film yarıştı. Oyuncak Bebek yarışmada bütün filmleri geride bırakarak birinci oldu ve ödüle layık görüldü.

Programa, Juri Başkanı Nebahat Çehre ile Coşkun Aral, oyuncular Ekin Türkmen, Reshad Strik, şarkıcı Kerem Cem, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, öğrenciler ve öğretim üyeleri katıldı.

Öte yandan Oyuncak Bebek şu ana kadar 5 ulusal ve uluslararası festivallerde 5 ödüle layık görüldü.