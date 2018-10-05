Oyuncak Bebek ödüle doymuyor

Avrupa ve Dünya genelinde acı çeken mülteci çocukların dramını anlatan, 5-12 dakikadan oluşan kısa filmlerin yarıştığı, TRT World Citizen Ödülleri'nde Ceylanpınar Belediyesi sponsorluğunda çekilen Serdal Altun imzalı Oyuncak Bebek ikinci oldu.

31 Ağustos'ta başvuruları sona eren, toplamda 10 bin dolar para ve İstanbul seyahati ödülü dağıtacak olan “Ben Çocuk değil miyim?” temalı kısa film yarışmasının ödül töreni 3 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da gerçekleşti. Yılın vatandaşı(Citizen of the Year), İletişimci(Communicator), Eğitimci (Educator) ve Yaşam boyu başarı ödülü olmak üzere 4 dalda verilen film yarışması, bireylerin yeteneklerini sergilemeleri ve günümüzün en önemli problemlerinden biri olan mülteci problemini gözler önüne sermeyi hedefledi.

110 ülke arasından finale kaldı

Gecede mülteci çocukların yaşadığı sorunların konu alındığı TRT World Citizen Kısa Film Yarışması'nda, 110 ülkeden gelen dört bini aşkın başvuru arasından finale kalan üç film yapımcısı ödüllerini aldı.

Yapılan ödül töreninde Ceylanpınar Belediyesi sponsorluğunda çekilen ve Serdal Altun imzası taşıyan, oyuncak bebeğine kurşun isabet etmiş küçük mülteci bir kızın yaşadığı travma ile beraber oyuncak bebeğine bir mezar yapma hikayesinin anlatıldığı Oyuncak Bebek ikinci oldu. Serdal Altun ise ödülünü Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Serdar Çam'ın elinden aldı.