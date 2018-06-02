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02 Haziran 2018 17:15

Özden tiyatrosu Şanlıurfalılarla buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan Sokağında düzenlediği etkinliklerde bu kez gösterime sunulan Uğur Böceği Yalçın Özden tiyatrosu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Özden tiyatrosu Şanlıurfalılarla buluştu

02 Haziran 2018 17:15


Ramazan geleneğini yaşatmak için her akşam iftardan sonra Haleplibahçe’ de kurulan Ramazan Sokağında etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez Uğur Böceği Yalçın Özden Tiyatrosunu halkla buluşturdu. Özden Tiyatrosu ’Apti’nin dümeni’ adlı oyun ile gelen konuklara eğlenceli anlar yaşattı. Gösterinin ardından Şanlıurfalıları selamlayan sanatçı Yalçın Özden, herkesin içinde eski Ramazan özlemi olduğunu, Özden tiyatrosu olarak bu özlemi gidermek için Türkiye genelinde turneler düzenlediklerini söyledi. Gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özden, "7 kişilik ekibimizle Ramazan Şenlikleri’ne katıldık. Şanlıurfalıların gösterdiği ilgi bizi mutlu etti. Hepimizin çocukluğunda kalan ve Ramazan’la özdeşleşen oyunları sergilemeye çalıştık. Umuyoruz herkesi mutlu etmişizdir" diye konuştu.


Ramazan ayının ruhuna uygun nitelik ve nicelikte programlar hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilen programlarla kültürel ve sanatsal etkinliklerle Şanlıurfalıları bir arada, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde ayı çatı altında buluşturmaya devam ediyor.




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