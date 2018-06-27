Siverek’e 15 kilometre uzaklıkta bulunan 142 seçmenin yaşadığı Güvercin kırsal Mahallesi’nin sakinleri, Siverek Belediyesinden hizmet alamadıkları gerekçesiyle tepki göstererek sandığa gitmedi.

Güvercin köyü muhtarı Mehmet Geyik köy olarak Siverek Belediyesinden hizmet alamadıklarını söyleyerek, "Köy sakinleri olarak oylarımızı devamlı AK Parti’ye veriyoruz, 16 senedir AK Parti’liyiz, seçim sonuçlarını herkes bakabilir, devamlı oylarımızı AK Parti’ye verdik. Bu sene de belediye bize hiçbir hizmette bulunmadığı için köylüler de seçimi boykot etti.”

"Belediye başkanı kendi köylerine hizmet götürüyor"

Muhtar Mehmet Geyik, belediye başkanının tüm hizmetleri kendi köylerine götürdüğünü iddia ederek, "Belediye başkanı kendi köylerine hizmet götürmüştür, kendi köylerine su götürmüştür, kendi köy içlerini paket yapmıştır. Yani kendi köylerinde şimdi yol, su her şey tamamdır. Yalnız bizim köylere hizmet yok. Köyümüzde ne su var, ne yolumuz var, hiçbir hizmet yok. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, sesimizi duysun" dedi.

Mahalle Muhtarı Geyik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Cumhurbaşkanımızdan dileğimiz, köyümüze hizmet gelsin, Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Ondan dileğimiz budur. Çünkü kışın çocuklar okula gittikleri zaman hep çamura batıyor, yazında hepsi toprak olduğu için toz oluyor. Allah için gelip bu köyün içini yapsınlar" şeklinde konuştu.

"Biz AK Parti’liyiz"

Muhtar Mehmet Geyik, "Bizim tepkimiz kesinlikle Cumhurbaşkanımıza veya AK Parti’ye değildir. AK Parti’ye zaten biz oyumuzu veriyoruz, 16 yıldır oylarımız AK Parti’ye gidiyor. Ama bizim tavrımız Siverek Belediye Başkanınadır. Belediye başkanı bize hiç bir hizmette bulunamamış, köye bir çivi çakmamış, kendi köylerine hizmeti götürmüştür. Kendi akrabalarına götürmüştür. Bundan dolayı tavrımız Belediye başkanınadır” dedi.

Mahalle sakinlerinden Selahattin Kır da mahalle olarak tepki göstermek amacıyla sandık başına gitmediklerini söyleyerek, "Belediye başkanı seçilmeden önce köyümüze gelerek vaatlerde bulundu, yolunuzu da yapacağım, su da çıkartacağım, taziye evi yapacağım ama hiç birini yapmadı. Evim tepede su gelmiyor, sabaha kadar bir kova su almak için musluk başında bekliyoruz. Kesinlikle bizim AK Parti’ye karşı bir tepkimiz yok, oyumuzu hep partiye vermek istiyoruz ama belediye başkanı için sandık başına gitmedik. Belki sesimiz Cumhurbaşkanımıza gider” diye konuştu.

Köy sakinlerinden Ferit Geyik de vergi verdikleri halde hizmet alamadıklarını, köyde çöplerin toplanmadığını söyleyerek, çocuklarının hastalanmasından korktuklarını dile getirdi.