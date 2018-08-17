(Özel) Bayramda parklar daha güvenli olacak

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla tüm ilçe parklarının güvenli hale getirilmesi için başlatılan çalışma kapsamında parklar güvenlik kameralarıyla donatılıyor. Şanlıurfa’da bir ilk olma özeliği taşıyan çalışmada, yaklaşık 6 ay önce İhlas Haber Ajansı (İHA), TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi tarafından da konu defalarca gündeme getirilmişti. ‘Çocuk parklarına güvenlik kamerası’ takılsın diye başlatılan kampanya kapsamında İlçe Belediye Başkanı Demirkol, duyarlılıkları için bu kuruluşlara teşekkür etti. Çalışma ile parkların da daha güvenli hale getirilerek, çocuk istismarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çocukların özelikle bayramlarda yoğun olarak kullandığı parkların Kurban Bayramı’nda daha da güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Ali Şelli Parkı’nda güvenlik kamerası kurulum çalışmaları gerçekleştirilirken 2’nci çalışma alanı ise Necmettin Cevheri Parkı oldu.

Çalışma kapsamında açıklama yapan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, "Bilindiği gibi çocuklarımız bayramlarda zamanlarının çoğunu parklarda geçiriyorlar. Ben halkımızın tümünü Kurban Bayramı’nı hem yaşamasını hem de yaşatmasını temenni ediyorum. Bütün halkımızın iki cihanda da bayramının devamını diliyorum. Bayramda parklarımız bilindiği gibi daha fazla kullanılacaktır. Halkımız burada yemyeşil alanlarda, çocuklarımız da oyun salınacaklarıyla ve diğer oyun gruplarında hoşça vakit geçirecekler ve ailelerin endişeleri olmaması adına çocukların güvenli alanlarda olmaları için kameraları monte etmeye başladık. Haliliye’de çocukların kendilerini emin ve güvenli yaşadıklarını hissetme arzusundayız” dedi.

İhlas Medya’ya teşekkür

İhlas medyaya duyarlılıkları için teşekkür eden Demirkol, “Ben bu hususta duyarlıkları için, hassasiyetleri için ve ayrıca hatırlatmaları için TGRT Haber’e ve İhlas Haber Ajansı’na (İHA) teşekkür ediyorum. Yol gösterici oldukları için halkımız adına da teşekkür ediyorum” diye konuştu.