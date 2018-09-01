(Özel) Çocukların muhabbet kuşu hırsızlığı pes dedirtti

Hırsızlık olayı, 26 Ağustos’ta Haliliye ilçesine bağlı Osman Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Hafız Caddesi üzerindeki döşeme deposunda bulunan kafes içerisindeki 17 adet muhabbet kuşunu gözlerine kestiren isimleri öğrenilemeyen 14-15 yaşlarındaki iki çocuk, etrafı kontrol ettikten sonra camı kırdı. Sabah saat 07.20 sıralarında yaşanan hırsızlık olayında çocukların rahat tavırlarla camı tekmeleyerek kırması ve ardından kuşları çalması pes dedirtti. Kuşların sahibi döşeme ustası Mehmet Uyar, yaşanan hırsızlık olayında çalınan bin lira değerindeki kuşlara üzülmediğini fakat küçük yaştaki çocukların içerisindeki bu duruma çok üzüldüğünü ifade etti.

"Çocuklarınıza sahip çıkın"

Ailelere seslenen döşeme ustası Uyar, herkesin çocuğuna sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Görüntülerde de görüldüğü gibi 2 tane çocuk önce etrafı gözetliyor. Daha sonra camı tekmeleyerek kırıyorlar ve bir müddet sonra da geri gelerek, kuşları alıp gidiyorlar. Burada söylemek istediğim, 17 adet bin lira değerindeki kuşların çalınması durumu değil. Fakat bu çocukların aileleri tedbir almalı, çocuklarına sahip çıkmalıdır. Bu çocuklara sahip çıkılmazsa ilerde daha tehlikeli işler yaparlar. Ailelere çağrımız, bu çocukları bu duruma getirmeyin. Parklarda, sokaklarda çocuklarınızın ne yaptığından haberiniz yok. Başıboş bıraktığınız çocuklarınızın hali budur işte" diye konuştu.

Polise bilgi vermediklerini aktaran Uyar, bu tür durumların yaşanmaması için herkese iş düştüğünü belirtti.