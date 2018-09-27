(Özel) Doğaseverlerden köy okuluna anlamlı ziyaret

Tekidağ Çorlu'da sosyal medya üzerinden bir araya gelen bir grup doğasever, Şanlıurfa'da üç ay önce ziyaret ettikleri okula, bu seferki ziyaretlerinde yanlarında çeşitli hediyeler getirdi. Okul ve öğrencilerin bazı ihtiyaçlarını gideren doğaseverler, verdikleri hediyelerle de öğrencilerin yüzlerini güldürdü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde internet üzerinden irtibata geçen doğa tutkunları, kilometreleri dert etmeden Türkiye'nin her coğrafyasına yolculuk yaparak uzun yürüyüşler gerçekleştiriyor. "Yürüyen Ayaklar" seyahat bloğunda bir araya gelen doğasever grup, her hafta sonu Türkiye'nin ayrı bir yöresini keşfe çıkıyor. Grup üyeleri son olarak, Şanlıurfa merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulunan Yağmurlu köy okulunda öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti.

3 ay sonra yeniden ziyaret

3 ay sonra tekrar bir araya gelen “Yürüyen Ayaklar" grup üyeleri, Yağmurlu kırsal mahallesine gitti. Grup üyelerini karşılarında çeşitli hediyelerle gören köy okulu öğrencileri, büyük sevinç yaşadı. Eyyübiye Belediyesinin de katkıları ile Yağmurlu Ortaokulunda eksiklikler giderildi, öğrencilere ise çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Çanta, defter, kalem gibi çeşitli hediyeler alan öğrenciler grup üyelerine teşekkür etti.

Okul Müdürü Recep Rüzgar ise uzun yoldan gelerek, okula kalorifer kazanı, 6 adet televizyon ile öğrencilere kırtasiye malzemesi getiren grup üyelerinin teşekkür etti. Rüzgar, ziyaret sonrası oluşturulan farkındalığın yayılması gerektiğini söyledi.