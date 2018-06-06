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06 Haziran 2018 12:20

(Özel) Gençlerin sulama kanalında tehlikeli serinlemesi

Şanlıurfa’da her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği sulama kanalları tüm uyarılara rağmen gençlerin ve çocukların serinleme mekanı olmaya devam ediyor.

(Özel) Gençlerin sulama kanalında tehlikeli serinlemesi

06 Haziran 2018 12:20


Şanlıurfa’da her yıl serinlemek isteyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalları, bu yıl da havanın ısınmasıyla özellikle çocuklar ve gençlerle dolmaya başladı. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin en önemli yatırımlarından biri olan Atatürk Barajı’ndan alınan suyu Harran Ovası’na taşıyan sulama kanallarında çok sayıda kişi serinlemeye çalışıyor.


Şanlıurfa DSİ 15’inci Bölge Müdürlüğüne ait sulama kanallarındaki ’Kanalla girmek tehlikeli ve yasaktır’ uyarısına rağmen bir grup çocuk ve genç, kanala girerek serinledi. Gençlerin, etrafı demir korkuluklarla çevrili kanalın üzerindeki köprüden akrobatik hareketlerle atlaması ise yürekleri ağızlara getiriyor. Kanala atladıktan sonra suyun akıntısıyla bir süre yüzen gençler ve çocuklar, demir korkuluklara bağlı halatlara tutunarak dışarı çıkıp ardından tekrar suya atlayarak tehlikeli eğlencelerini sürdürüyor.


Sulama kanalına giren gençler, “Bize tehlikeli değil, kurtarıcı gibiyiz. Bizi polisler her gün kovalıyor. Her zaman yüzüyoruz alışkınız” ifadelerini kulandı.




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