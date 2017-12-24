Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 04.00 sıralarında Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzünü kapatan bir kişi, kaldırım taşıyla bir cep telefonu bayisinin camını kırarak içeri girdi. 25 saniyede 13 bin lira değerindeki 9 cep telefonunu alan şahıs olay yerinden kaçtı. Sabah iş yeri sahibi, geldiğinde hırsızlık olayını fark ederek polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.