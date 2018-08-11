Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 73 yaşındaki Bedriye Uluba, 7 çocuğunu okutup iş sahibi yaptıktan sonra okuma yazma öğrendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Öbek, büyük çaba sarf ederek okuma ve yazma öğrenen yaşlı kadını evinde ziyaret etti. Okuma ve yazmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu kampanya sayesinde öğrendiğini dile getiren Uluba, teşekkürünü de kalemle kağıda döktü. Bedriye Uluba kendisini ziyaret edenlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için yazdığı teşekkür mektubunu okudu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ateş ise Bedriye Uluba’ya, resmi işlerinden dolayı ziyarete katılamayan Kaymakamı Ömer Çimşit’in gül mamullerinden oluşan hediye sepetini takdim etti.

Okuma ve yazma öğrenmesine vesile olan herkese teşekkür eden Bedriye Uluba, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, kampanyayı başlatıp okuma yazmayı öğrenmeme sebep olan eşleri Emine Erdoğan’a, İlçe Kaymakamımız Ömer Çimşit’e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sinan Ateş’e, kurs süreci boyunca benimle yakından ilgilenen okuma yazmayı öğrenmem için elinden geleni yapan kurs öğretmenime ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.