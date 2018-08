Vatandaşlar arasında gazi, cami imamı ve öğretmen ve esnafın da olduğu belirtildi.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde aralarında cami imamı, gazi, öğretmen ve esnafın da olduğu bir grup vatandaş, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı ekonomik yaptırımlar ile doların yükselişine tepki göstererek maaşlarının ve kazandıkları paraların büyük kısmını devlete iade etmeye karar verdi. Merkez Kuran Camisinde imam olarak görev yapan Kıdır, böyle bir dönemde maaş almasının yanlış olacağını belirterek geçiminin sağlayacak kadar olan 3’te 1’ini alarak 3’te 2’sini ise devlete iade edeceğini belirtti.

Cimer’e yazı yazıp maaşını hibe etmek istediğini söyledi

Cami imamı Fırat Kıdır, Cimer’e de yazı yararak maaşını bağışlamak istediğini söyledi. Maaşını bağışlamak istediğini yazan Kıdır, “Başkanım ABD’nin ülkemize yaptığı ekonomik yaptırımlar üzerinden sizi ve aziz milletimizi hedef alması ve ekonomik darbeye başvurmaları bizi derinden etkiledi. Bu emperyalistlere karşı her daim sizinle birlikteyiz. Ben şahsım olarak aldığım maaşın üçte ikisini devletimize hibe etmek istiyorum. Bu ekonomik dar boğazdan kurtulabilmesi için biz Ekmek ve su ile yetinir yine onurluca yaşarız lakin dinsiz, imansız, ezansız ve vatansız yaşayamayız. Vatanımızı ekonomik işgal karşısında yalnız bırakmıyoruz ve maaşımızı devletimize hibe ederek yanında olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Cimer’e yazı yazdıktan sonra kolları sıvayan Kıdır, maaşının 3’te 2’sini devlete iade edeceğini söyleyerek,”Ülkemize yönelik ekonomik yaptırımlarına karşı, bu zorlu süreçte ben bir imam olarak, bütün Müslümanlara, imam arkadaşlara örnek teşkil etmesi için maaşımın 3’te 2’sini devletime hibe ederek bu zorlu süreçte devletimin ve Ümmeti Muhammed’in yanında olmak istiyorum. Bizim gidecek başka bir ülkemiz yok. Emperyalistler etrafımızda Müslüman ülke bırakmadılar. En son bizim vatanımıza da göz dükmüşler. Bunu 17-25 Aralıkta başaramadılar. Darbe süreciyle başaramadılar. Şu anda da ekonomik krizlerle, darbelerle üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Bu süreçte her vatandaşın, milletin her kesiminden, her yerden, bütün kardeşlerimizin bu sürece destek olarak devletin yanında yer almasını istiyoruz çünkü bu gemi batarsa hepimiz batarız. Gidecek başka bir ülkemiz, yerimiz de yok. Biz ekmeksiz, susuz yaşarız ama imansız, ezansız, vatansız yaşayamayız” diye konuştu.

Gazi Abdulkadir Çay ise, gazilik maaşının yarısını devlete hibe edeceğini söyledi. Esnaf olan Mehmet Satmaz da, ABD’nin ekonomik yaptırımlarına karşı bir esnaf olarak devletinin yanında olduğunu söyleyerek gelirinin 3’te birini devlete bağışladığını söyledi. Öğretmenlik yapan Ahmet Demir ise, halk olarak ve ben de bir eğitimci olarak devletimizin sonuna kadar yanındayız. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bu ayki gelirimin 3’te birini devletime hibe etmeye hazırım” diye konuştu.