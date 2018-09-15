(Özel Haber) Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Musa diş hekimliğini kazandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hem çobanlık yapıp hem de üniversiteye hazırlanan Musa Keçikıran, girdiği üniversite sınavında büyük başarı elde ederek Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümünü kazandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Arapoğlu kırsal mahallesinde yaşayan Musa Keçikıran, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla çobanlık yaparken test çözerek üniversiteye hazırlandı. Zaman buldukça Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ücretsiz açtığı kursa katılan başarılı öğrenci, hayalindeki diş hekimliği bölümünü kazandı. Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Kışlar ile kurs hocaları, başarılı öğrenciyi yaşadığı köyde ziyaret ederek, tebrik etti.

Diş hekimliğini kazanmanın hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Musa Keçikıran, “Zorluklar içinde Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümünü kazandım. Tabii bizim baba mesleğimiz çobanlık olduğu için ben de aileme yardımcı olmak için çobanlık yapıyordum. Koyunların yanında ders çalışıyordum, testte çalışıyordum. Zaman buldukça da Halk Eğitimin açtığı ücretsiz kurslara katıldım, oarda kendimi geliştiriyordum ve Allah'ın izniyle başardım” dedi.

Zor şartlar altında çalışmak zorunda kaldığını ama azimle çalışıp üniversiteyi kazandığını belirten Keçikıran, "Hem çoban olmak ve hem de üniversiteye hazırlanmak çok zor ama böyle diye kazanmayacağız diye bir şey yok, çalıştım ve kazandım. Buradan zor şartlar altında bulunan arkadaşlara seslenmek istiyorum, imkan yok diye kimse umutsuzluğa kapılmasın, çokça çalışsınlar” diye konuştu.

Ev ortamında dahi olmadıklarını, aylardır çadırda yaşadıklarını söyleyen başarılı öğrenci, “Bizimki ev ortamı bile değil, koyunlar için yaylaya gelmişiz ve çadırda yaşıyoruz. Çadırda ders çalışıyordum. Masa yok, sandalye yok, yani kısacası imkân yoktu. Ama isteyince oluyor” şeklinde konuştu.

Oğlu ile gurur duyduğunu söyleyen baba Mehmet Ali Keçikıran ise, "Oğlum diş hekimliği kazanmış, ben çok gururluyum, çok mutluyum. Siverek Halk Eğitim Müdürlüğü, o da oğluma yardımcı oldu. Oğlum bana yardımcı olmak için çobanlık yapıyordu, hem de ders çalışıyordu. Hiç kimse demesin oğlum çobandır bir şey kazanmaz, her şey kazanır" diye konuştu.

Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Kışlar yaptığı açıklamada, “2017-2018 eğitim-öğretim yılında açtığımız ücretsiz kursta başarılı olan Musa Keçikıran kardeşimizi tebrik etmeye geldik. Kendisi çobanlık yaparak, ailesi de koyunlarla uğraşarak bu çocuğu yetiştirdi. Geçen yıl kurslarımıza kayıt yapan Musa Keçikıran düzenli bir şekilde devam etti ve öğretmenlerimizin verdiği testleri, uyguladığı denemeleri zamanında yaparak öğretmenlerimizin çalışmalarını devam ettirdi. Bunun sonucunda da bu yıl Kocaeli üniversitesi Diş Hekimliği Bölümünü kazandı. Kardeşimizin ailesini, annesini, babasını tebrik ediyoruz. Bu arada dershanemize yardımcı olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu'na, Siverek İlçe Kaymakamı Metin Demirel'e ve valimize verdiği destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.