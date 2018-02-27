Motosikletin arkasından giden otomobildekiler tarafından çekilen görüntülerde, çocuğun motosikletten sarkıtılarak bir eşya gibi taşındığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da çekildiği iddia edilen görüntülerde motosikletle trafikte ilerleyen iki kişi, bir çocuğu adeta eşya gibi taşıdı. Motosikletin arkasında oturan kişi, bir eliyle öndeki sürücüye tutunmaya çalışırken diğer eliyle de motosikletin dışında sarkıttığı çocuğu tutmaya çalıştı. Vücudunun tamamı motosikletin dışında kalan çocuğu görenler cep telefonuna sarıldı. Çocuğun eşya gibi taşınması yürekleri ağırlara getirdi. Trafikte bu şekilde kilometrelerce yol alan motosiklet, daha sonra gözden kayboldu.