Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 10:01

(Özel Haber) Çöl sıcakları sınırın sıfır noktasında etkili oluyor

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale’de çöl sıcakları etkisini göstermeye başladı.

(Özel Haber) Çöl sıcakları sınırın sıfır noktasında etkili oluyor

05 Temmuz 2018 10:01

Sıcaklığın artmasıyla cadde ve parkların boşaldığı gözlendi.


Ülke genelinde Temmuz aynın ilk haftası ile birlikte yükselen sıcaklık, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde de etkili oluyor. İlçe merkezinde gün ortasında 45 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle insanların bir çoğu ev ve iş yerlerinden çıkamıyor. Sıcak hava nedeniyle cadde ve parklar boşalırken, insanlar ise klimalı ortamlarda serinlemeye çalışıyor. Suriye çölünün de etkisiyle dayanılmaz hale gelen sıcak hava nedeniyle ev ve iş yerlerinde kliması olmayan vatandaşlar ise camilere sığınıyor.


Öte yandan, ilçede iş yerini açan az sayıda esnaf ise vantilatör ve klima satışlarında artış olmasının sevincini yaşıyor




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç