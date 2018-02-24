Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 12:32

(Özel Haber) Devletin verdiği kömürü çöpe attılar

Şanlıurfa’da devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen kömür torbaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çöpe atıldı.

(Özel Haber) Devletin verdiği kömürü çöpe attılar

24 Şubat 2018 12:32


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Devteşti Mahallesindeki bir sokakta devletin fakir ailelere ücretsiz dağıttığı kömür torbaları çöpe atılmış halde bulundu. Maddi durumu iyi olmayan bazı vatandaşlar, Ekim ayında devletin Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşa Vakıfları aracılığıyla dağıttığı ücretsiz kömürü almak için uzun kuyruklar oluşturmuştu. Kömür torbalarını almak isteyen vatandaşlar, zaman zaman izdihama bile neden olurken şubat ayında kömürlerin çöp konteynırının yanına atılması tepki çekti. Vatandaşlar, “İnsanlar kömür bulamazken bazıları çöpe atıyor” diyerek tepki gösterdi.


Üzerinde “Sosyal Yardım Amaçlıdır. Para ile satılmaz” ibaresi bulunan kömür torbalarının kim ya da kimler tarafından atıldığı ise öğrenilemedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
13
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç