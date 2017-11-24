(Özel Haber) Felçli adama karısı tarafından işkence edildiği iddiası

Hastanede tedavi altına alınan adamın vücudunun değişik yerlerinde bıçak yaraları ve sopa izleri olduğu belirlenirken, felçli adam kendisine yardım edilmesini istedi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yaşayan Halil B. (59) 2002 tarihinde eşinden ayrılarak, 2007 yılında akrabası Saadet B. ile evlendi. Birkaç yıl kocasıyla birlikte aynı evde yaşayan Saadet B., 4 yıl önce evi terk ederek ailesinin yanına gitti. Dini nikahlı eşi evi terk ettikten bir yıl sonra rahatsızlanan Halil B. felç geçirdi. Sol kolu ve sol bacağı tutmadığı için yatalak duruma gelen adama çocukları bakmaya başladı. Birkaç gün önce eve dönen kadın, iddiaya göre bakıcı parası almak için kocasına bakmak istediğini söyledi.

Eve geri gelen Saadet B. iddiaya göre kocasını sopa ile döverek işkence yapmaya başladı. Karısı tarafından işkenceye maruz kaldığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılan adamın vücudunda bıçak izleri ile sopa darbeleri olduğu belirlendi.

“Vurma diye yalvarıyordum”

Vücudunun birçok yerinde kesik, şişlik ve morluklar olan Halil B., “Yarım saat beni dövdü. Polisler gelene kadar beni dövüyordu. Yalvarıyordum, Allah aşkına beni vurma, diyordum. Çocuklar olmasaydı, beni öldürecekti. Mahallenin çocukları ile benim 3 çocuğum tüm olayı gördü. Evimi gelip işgal etti. Benle bir oğlum o evde yaşıyoruz. Kendisi İzmir ve Antalya’ya gitmişti. Geldi beni bu hale koydu. Engelli olduğum için müdahale edemedim. Yatalak hastayım. 3 çocuğum var, çocuklarımın gözü önünde işkence edildim. Çocuklarımın ifadesinin alınmasını istedim almadılar. Koruma istiyorum, vermiyorlar. Engelli olduğum için koruma vermiyorlar” şeklinde konuştu.

“Babamı sopa ile dövüyor”

Darp edilen Halil B.’nin 12 yaşındaki oğlu Muhammet V.B., “Annem, babamı paspasla, değnekle çok dövüyor. Her şeyle dövüyor. Bıçağı kulağına batırdı. Hakaret ediyor, küfür ediyor” diyerek babasına yardım edilmesini istedi.

Evden uzaklaştırma almış

Daha önceden aralarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Halil B.’nin evden uzaklaştırma aldığı fakat kendisinin engelli olduğu için evi terk etme imkanı olmadığından karısının evden ayrılıp başka bir ilde yaşadığı iddia edildi.