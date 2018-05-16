(Özel Haber) İşitme engelli gencin darp edildiği iddiası

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. Akşam saatlerinde gençlik merkezindeki kurs eğitiminden çıkarak 2’si işitme engelli, biri genç kız 3 arkadaşıyla birlikte İpek Sokak’ta ilerleyen Emrah Şeker (19), iddiaya göre henüz isimleri belirlenemeyen iki kişi tarafından darp edildi. Darp edilen Şeker, karşıdan gelen iki kişinin yanındaki kız arkadaşına laf attığını ve çirkin bir el işareti yaptığını belirtti. Kendisinin ‘Ne diyorsunuz’ sorusunu sorduktan sonra yüzüne yumruk yediğini aktaran Şeker, daha sonra burnunun kırıldığını ve ameliyat olduğunu söyledi.

“Ben ve arkadaşlarım bir şey yapamadık”

Yaşanan olayı işaret dili ile anlatan Şeker, “Dün işitme engelli arkadaşımla beraber geziyorduk. Karşıdan iki kişi geldi. Erkek bir şey dedi, laf attılar. Çirkin bir şekilde bir el işareti yaptılar. Ben de onlara ne diyorsunuz diye sordum. O anda bana yumruk attılar ve ortalık karıştı. 2 kişiydiler bir tanesi kaçtı, bir tanesini de polis yakaladı. Saldırıda ben ve arkadaşlarım bir şey yapamadık. Biz sadece dolaşıyorduk, geziyorduk” dedi.

Anne Hatice Şeker ise yaşanan olayı şiddetle kınadıklarını belirterek, “Ben geldiğimde zaten çocuğumu hastaneye getirmişlerdi. Ambulansla geldim. Burnu kırılmıştı. Çok kötü durumdayım. Ben 12 yıl hastanelerde dolaştırdım engelli oğlumu iyileşsin diye. Ameliyat yaptırdım. Olayı şiddetle kınıyorum. Yani inşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz, başka çocuklar da yaşamaz” şeklinde konuştu.

Darp edilen gencin engelli arkadaşları hastaneye koştu

Haberi alır almaz hastaneye koşarak yaralı Şeker’e geçmiş olsun dileklerinde bulunan engelli arkadaşları, yaşanan durumu işaret diliyle kınadı. Arkadaşının darp edildiği bilgisi üzerine hastaneye koşan Hatice Ölüoğlu, “Arkadaşımıza destek olmak, onun yanında olmak için buradayız. İşitme engelli oldukları için onlara sürekli kötü davranmak zorunda değiller. Onların konuşmadığını, duyamadığını biliyorlar. Bunları gördükleri, bildikleri halde bu şekilde şiddete başvurmaları gerçekten çok kötü. Bu olayların tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Bu olayı şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Emrah Şeker ailesiyle birlikte, darp olayına karışan 2 kişiden şikayetçi olduklarını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.