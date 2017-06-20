Bir süre önce Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı Mahallesi’nde öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz, seminer için memleketi Giresun’a giderken Tunceli-Pülümür karayolunun 46. kilometresinde yolu kesilerek aracı yakıldıktan sonra PKK’lı militanlarınca dağa kaçırıldı.

Öğretmenlerinin kaçırıldığını öğrenen Çiftçibaşı İlkokulundaki Necmettin Yılmaz’ın öğrencileri, öğretmenlerinin serbest bırakılmasını istedi. Öğretmenlerinin kaçırıldığını internetten öğrenen öğrenciler, okul bahçesinde Necmettin öğretmenin dönmesini bekliyor.

4. sınıf öğrencisi Halime Çaçan, öğretmenini çok sevdiğini belirterek, "Kim aldıysa bıraksın, Allah rızası için bırakın, daha bizi okutacaktı ama izin vermiyorlar. Bırakın Necmettin öğretmenimizi" dedi.

3. sınıf öğrencisi Emrullah Sonka ise konuşmasında, "Sizden rica ediyorum bırakın öğretmenimizi. Öğretmenimizin günahı yok, öğretmenimi çok seviyorum. Öğretmenimi en son karne günü gördüm ve vedalaştık kendisiyle" diye konuştu.

Necmettin Yılmaz’ın öğrencilerinden Mustafa Çaçan şunları söyledi:

"Ne olursunuz öğretmenimi bırakın, ben öğretmenimi seviyorum, o suçsuz, öğretmenimi çok seviyorum, ne olur bırakın."

Necmettin öğretmenle en son karne günü görüştüklerini söyleyen Mehmet Sonka şu ifadeleri kullandı:

"O günden sonra gitti ve görüşemedik. Öğretmenimin kaçırıldığını internetten gördüm, çok üzüldüm. Çok seviyorum öğretmenimi."

Çiftçibaşı Mahallesi sakinlerinden Halil Çaçan, "Öğretmenimizi çok seviyoruz, onun bir hatası yok, Allah rızası için bıraksınlar. Onlar da ekmek mücadelesi için gelip bizim çocukları okutuyordu, bir cezası veya hatası yok onun. İlk askere gittiğimde yemekhaneye girdik, kep çıkar dedi, biz kep çıkarmadık. Çok şükür şimdi benim oğlum muhtar oldu, bu iyi değil mi? Bu kötü bir şey mi? Allah hata yapanlara fırsat vermesin, hele ki hain olanlara" ifadelerini kullandı.

Çocukların Necmettin öğretmeni çok sevdiğini belirten Halil Çaçan, öğretmenin bırakılmasını rica ettiklerini söyledi.

Aracı kurşunlandıktan sonra yakılan ve kendisinden haber alınamayan öğretmenin ailesi gibi Çiftçibaşı İlkokulundaki öğrencileri de Necmettin Yılmaz’dan gelecek iyi haberi bekliyor.