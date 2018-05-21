Şanlıurfa’da yaklaşık 35 dereceyi bulan sıcak havada oruç tutan vatandaşlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğal serinleme yollarını kullanıyor. Havanın en sıcak olduğu vakitlerde Balıklıgöl yakınındaki Hasan Paşa Cami’ye akın eden vatandaşlar, namaz ve ibadetlerinin ardından caminin bahçesinden geçen su kanalına ayaklarını sokarak iftarı bekliyor. Büyükler ayaklarını suya sokup iftarı beklerken çocuklar ise elbiseleriyle suya girip serinliyor.

"Şanlıurfa’da gelenek haline geldi"

Hasan Paşa Cami’nin bahçesinde bulunan Balıklıgöl’den gelen su kanalında serinlemenin bir gelenek haline geldiğini belirten Rıdvan Babacan, “Burası yıllar önce büyüklerimizden kaldı. Yıllar önce bizim büyüklerimiz buraya gelip ayaklarını suya koyardı, suyu yüzlerine vururlardı. Burası Hasan Paşa Camisi, bu su ise Balıklıgöl’den buraya geliyor. Şu an çocuklar serinlemeye çalışıyor, büyükler ise birazcık da olsa serinlemeye çalışıyor. Bu akarsudan hiçbir zaman balıklar zarar görmez” dedi.

"Ramazan’da serinlemenin en iyi yolu"

İbrahim Tuncel ise "Şanlıurfa’da havalar çok sıcak. Küçükler de büyükler de serinlemek için ayaklarını suya koyuyor. Zaman geçiriyorlar. Yaz, kış burada havuza girmezler ama özellikle yaz aylarında, Ramazan aylarında burada serinliyorlar” şeklinde konuştu.

İnsanlar soğuk sudan yararlanıyor

Şanlıurfa’da havaların sıcak olmasından dolayı vatandaşların buraya serinlemek için geldiğini söyleyen Hanifi Polat ise "Her sene havaların ısınmasıyla beraber burada insanlar gelip ayaklarını suya koyuyor. Özellikle Ramazan ayında insanlar daha çok geliyor, çünkü iş yok. Havaların sıcak olmasından dolayı insanlar suyun soğuk olmasından yararlanıyor. Bu Şanlıurfa’da her sene gelenek haline gelmiş. Balıklar bu taraftan fazla gitmediği için zarar görmüyor. Daha çok Balıklıgöl tarafında oldukları için herhangi bir zarar görmezler” diye konuştu.