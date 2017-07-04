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04 Temmuz 2017 11:41

(Özel haber) Şanlıurfa’da şelengo sezonu açıldı

Türkiye’de sadece Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yetiştirilen şelengo sezonu açıldı.

(Özel haber) Şanlıurfa’da şelengo sezonu açıldı

04 Temmuz 2017 11:41


Tuzlanarak tüketildiği gibi salata ve turşusu yapılan şelengo üreticinin yüzünü güldürüyor. Çok narin bir sebze olan şelengo dalından koparıldıktan sonra kısa sürede tüketilmesi gerekiyor. İlçede vatandaşlar arasında hem şifalı olduğu hem de cinsel gücü artırdığına inanılan şelengo sadece yaz mevsiminde yetiştiriliyor.


Lezzetini Viranşehir topraklarından ve sıcağından aldığını vurguladığı şelengo sebzesinin yetişme sürecini anlatan çiftçi Abdulrahman Polat, “Şelengo ekimi için şubat ayında tarlayı sürüyoruz. Ekimine kadar 3 kez tarlayı sürüyoruz. Nisanın 15’ine kadar tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bir hafta on gün içinde tohumlar filizleniyor. Susuz olarak yetiştiriyoruz. Bir iki ay kadar çapasını yapıyor, içinde yabani otları yoluyoruz. Bitki ikinci ayın sonunda meyve vermeye başlıyor. Viranşehir’e has şelengonun dolmasını, cacığını, turşusunu yapıyoruz. Yiyen lezzetinin farkına varıyor. Viranşehir’in kendine has yaz sıcağı şelengoya farklı bir tat veriyor. Alıcılar ya tarlaya gelip şelengoyu satın alıyor yada biz hal pazarına götürüp satıyoruz. Alıcılar şelengoyu çevre il ve ilçelerde satışa sunuyor. Devletimizden şelengoya teşvik primi vermesini istiyoruz. Ayrıca yetkililerden şelengonun patentini Viranşehir adına almalarını istiyoruz” dedi


Farklı tadı ve görüntüsü ile ilçede büyük rağbet gören şelengonun kilosu 3 TL’den satışa sunuluyor.




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