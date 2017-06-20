Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesinin tarihi çarşılar bölgesinde yer alan antikacılar, Osmanlı döneminden ve geçmişte Şanlıurfa’da yaşamış Ermenilerden kalma, bulundurdukları antika eşyalar ile adeta tarihe ışık tutuyor.

İçerisinde 200 yıldan 400 yılla kadar kap kacak antika malzemelerin bulunduğu dükkanlardaki esnaf, ürünleri genellikle turistlerin aldığını belirtti.

Tarihi çarşılar bölgesinde 30 yıldır çalışan bakırcı esnafı Celal Palalıoğlu, Şanlıurfa’da yaşayan Ermenilere ait yaklaşık 150-200 yıllık antika eşyaların kendilerinde mevcut olduğuna dikkat çekerek, “30 yıldır bu işin içerisindeyim. Bakır tepsiler, bakır mırra cezveleri, antika bakır siniler, mangal, kömürle çalışan ütü ve eskiden evlerde kullanılan bakırdan kap kacak türü malzemeler burada bulunuyor. 200 yıllık, 150 yıllık antika malzemeleri burada bulabilirsiniz. Değişik yıllara ait birçok ürün burada mevcuttur. Ermenilerden kalan antikalar var. Gaz lambaları ile üzerinde mührü olan cezve gibi birçok eşya var” dedi.

Osmanlının merhamet kılıcı da var

Osmanlı zamanından kalan ve savaşlarda da kullanıldığı bildirilen yaklaşık 400 yıllık merhamet kılıcının olduğunu belirten antikacı Celal Palalıoğlu, “Osmanlının merhamet kılıcı da bizde bulunuyor. Yaklaşık 400 yıl önce savaşlarda kullanılmış. Bu kılıç çelikten yapılmış ve ismi de merhamet kılıcıdır” şeklinde konuştu.